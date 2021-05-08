İsrail zulmü bitmiyor! 13 Filistinli gözaltına alındı

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde 13 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İSRAİL AÇIKLAMA YAPMADI

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail polisinin başta Mescid-i Aksa'nın içinde yer aldığı Eski Şehir olmak üzere Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde çok sayıda eve baskın düzenlediği belirtildi.