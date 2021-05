Almanya'da polis skandalı! Türk babaya biber gazı!

Almanya'da binlerce kişi ülkedeki polis şiddetini ve ırkçılığı protesto etmek için sokaklara dökülürken, polis şiddeti olayına bir yenisi daha eklendi. Ülkenin Aalen şehrinde bir otomobilin çarpması sonucu Şirin Gündoğan (12) yaralandı. Otomobilin altında kalan Gündoğan'ın yardımına koşmaya çalışan baba Mehmet Gündoğan polisler tarafından engellendi.Kızının sağlık durumunu öğrenmek için polis engelinden kurtulmaya çalışan babaya polis biber gazı ile müdahale etti. O anlar amatör kamera ile an be an kaydedildi.