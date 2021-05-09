Almanya'da polis skandalı! Türk babaya biber gazı!

POLİS MÜDAHALESİNE ANLAM VEREMEDİLER

Gündoğan'ın yaşadığı olayı kaydeden arkadaşı Mehmet Daştan da yaşanan olaya lişkin yaptığı açıklamada, "Biz tamirhanede otururken birden bire siren sesi duyduk ve ambülansları gördük. Normal bir trafik kazası sandık. Mehmet dışarı çıktı, Bağırma sesi gelince bende dışarı çıkmak istedim, merdivenlerden indim, baktım polisler arkadaşımı darp ediyor." ifadelerini kullandı. Polislerin neden bu kadar tepki verdiklerini hala anlamadığını belirten, Mehmet Daştan, " Acılı bir baba yerde yatan tek kızını gördü, yanına gitmek istedi, iyi olduğunu bilmek istedi, kızının yalnız olmadığını hissettirmek istedi. Zaten babasının orada olay çıkacak bir neden yok. Biz polisin bize bilgi vermesini bekledik" dedi.