Fransızlar sokaklara döküldü! Macron'a karşı ayaklandılar

Yasanın başarısız olduğu vurgulanan bildiride, "Emmanuel Macron'un beş yıllık döneminin son çevre metni olan İklim Yasası, iklimsel ve sosyal bir başarısızlık olarak karşımıza çıkıyor. Hükümet ve çoğunluk tasarıyı zayıflattı ve Vatandaşın İklim Sözleşmesi tedbirlerinin milletvekilleri tarafından alınmasını engelledi" ifadelerine yer verildi.