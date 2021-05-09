İngiltere sokağa döküldü! İşgalci İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi

KİRLİ YÜZÜNÜ GÖRMEK İSTEYENLER "ŞEYH CERRAH'A BAKSIN

Cook, Filistinlilerin yıllarca İsrail'in apartheid bir devlet (ırkçı, ayrımcı devlet) olduğunu dünyaya anlattığını, dünyanın bunun farkına yeni vardığını ifade ederek, İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem ve birkaç sivil toplum kuruluşunun da ülkeyi aynı şekilde tarif ettiğini aktardı. İngiliz aktivist, apartheid'in açık ve kirli yüzünü görmek isteyenlere, "Şeyh Cerrah'a bakın." diye seslendi.