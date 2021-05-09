İngiltere sokağa döküldü! İşgalci İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi

Yaklaşık 5 bin kişi Londra'daki Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın önünde bir araya gelerek, "Özgür Filistin", "Terörist İsrail" ve "1948'den bu yana nefes alamıyoruz" yazılı pankartlarla İsrail saldırılarının derhal durdurulması çağrısında bulundu.
2 KİŞİ İSRAİL BAYRAKLARIYLA ALANA GELDİ
Gösteri devam ederken 2 kişinin İsrail bayraklarıyla gösteri alanına gelmesi gerginliğe neden oldu. Filistinli göstericiler tarafından alandan uzaklaşması istenen 2 kişi uyarıları dikkate almadı.
POLİS TARAFINDAN UZAKLAŞTIRILDI
Bunun üzerine göstericiler, İsrail bayrağını bu kişilerin elinden aldıktan sonra gösteri alanında yakarken, 2 kişi polis tarafından alandan uzaklaştırıldı.
YASA DIŞI ASKERİ İŞGALİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN YAPIYOR
Burada konuşma yapan Filistin'le Dayanışma Kampanyası (PSC) adlı grubun üyesi İngiliz aktivist Sybil Cook, Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere sersemletici el bombası kullanıldığını, bu nedenle birçok kişinin yaralandığını, İsrail'in bunu Filistinlileri yıldırmak ve yasa dışı bir askeri işgali güçlendirmek için yaptığını söyledi.
KİRLİ YÜZÜNÜ GÖRMEK İSTEYENLER "ŞEYH CERRAH'A BAKSIN
Cook, Filistinlilerin yıllarca İsrail'in apartheid bir devlet (ırkçı, ayrımcı devlet) olduğunu dünyaya anlattığını, dünyanın bunun farkına yeni vardığını ifade ederek, İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem ve birkaç sivil toplum kuruluşunun da ülkeyi aynı şekilde tarif ettiğini aktardı. İngiliz aktivist, apartheid'in açık ve kirli yüzünü görmek isteyenlere, "Şeyh Cerrah'a bakın." diye seslendi.
YAŞANANLARA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN BİR ARAYA GELDİK
Filistinli bir gösterici, Filistin'de yaşananlara dikkati çekmek için bir araya geldiklerini aktardı. Gösterici, İsrail yönetimi tarafından Filistin topraklarının ve Müslümanların en önemli mescitlerden biri olan Mescid-i Aksa'nın işgal edildiğini, masum insanların, kadınların ve çocukların öldürüldüğünü ifade etti.