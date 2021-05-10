Bosna’dan Filistin halkına destek mesajı: “Selamünaleyküm El-Aksa”

Mescid-i Aksa'yı ses bombaları ve plastik mermilerle hedef alan İsrail polisi saldırılarını sürdürmeye devam ediyor. Filistinli Müslümanlara yönelik yapılan saldırılarda şu ana kadar yüzlerce kişi yaralandı. Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke İsrail'in Filistin'i işgal girişimine tepki gösterdi. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, şehir merkezindeki dev ekrana son günlerde İsrail polisinin saldırılarına maruz kalan Filistin halkına destek amacıyla "Selamünaleyküm El-Aksa" yazılı mesaj yansıtıldı. Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Bosna Hersek Şubesi tarafından gerçekleştirilen bu anlamlı eylemle Saraybosna'dan Filistinli Müslümanlara destek mesajı gönderildi.

SARAYBOSNA FİLİSTİN HALKININ YANINDA

UID Bosna Hersek Başkanı Emine Şeçeroviç Kaşlı, yaptığı açıklamada: "Maalesef Filistin'deki olayları hepimiz seyrediyoruz ve seyretmek büyük çaresizlik hissi veriyor. O yüzden dualarımızın yanında Bosna Hersek'ten Filistin'deki kardeşlerimize hiç olmazsa böyle bir destek mesajı da vermek istedik" dedi.

UID Bosna Hersek Şubesinden yapılan açıklamada ise "Doğru zamanda, doğru desteğin ne olduğunu bilen Saraybosna şehrinden Filistin halkına destek ve mesaj gönderiyoruz. Zira şu an için elimizden gelen tek şey bu" ifadelerine yer verildi.