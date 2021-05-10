Fransız askerlerinden yeni bildiri: İç savaş tehlikesi sürüyor

MACRON'A "HAREKETE GEÇ" ÇAĞRISI

Bildiride, askerlerin neredeyse tamamının ülkede terörle mücadele etmek için başlatılan Sentinelle (Nöbetçi) operasyonunda görev yaptığı ve "terk edilmiş banliyöleri" gördükleri aktarılarak, "Birkaç dini topluluğun araçsallaştırma girişimlerine katlandık. Bu dini topluluklar için Fransa hiçbir şey ifade etmiyor, alay, aşağılama ve hatta nefret konusundan başka bir şey değil." iddiasında bulunuldu.

Daha önceki bildiriye imza atan emekli generallerin haklı olduğu savunulan bildiride, "Şehir ve kasabalarımızda şiddeti görüyoruz. Kamuya açık alanlarda ve kamuoyundaki tartışmalarda mezhepçiliğin yer edindiğini görüyoruz. Fransa'ya ve tarihine karşı nefretin, bir norm haline geldiğini görüyoruz." denildi. Bildiride, bunları söylemenin askerlerin işi olmadığı, ancak "profesyonel gözlemlerin" aktarıldığı dile getirildi.