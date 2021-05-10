İngiliz Sağlık Bakanı normalleşmeyi böyle duyurdu: Yeniden sarılıp öpüşeceğiz

17 MAYIS'TA HER YER AÇILIYOR

Park, bahçe ve sahillerde bir araya gelen devasa kabalıklar, dünya genelinde paniğe neden olmuştu. Yaklaşan yaz mevsimiyle beraber seyahat kurallarında da esnetmeye giden İngiliz hükümeti, bu kez de kapalı mekanlardaki yasakların kaldırılacağını duyurdu.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre 17 Mayıs'ta başlatılması beklenen normalleşme ile birlikte, restoranların kapalı kısımları, faaliyete açılacak. Tüm kapalı mekanlarda bir araya gelmenin serbest olacağı ülkede, kişi sayısına dikkat edilecek.