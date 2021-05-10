İngiliz Sağlık Bakanı normalleşmeyi böyle duyurdu: Yeniden sarılıp öpüşeceğiz

İngiltere, koronavirüs pandemisinde yeniden açılmaya hazırlanıyor. Salgında şimdiye dek 127 bin 605 kişini hayatını kaybettiği ülkede, yaygınlaştırılan aşı uygulamaları sonrası esnetilme, bir süredir devam ediyordu. Geçtiğimiz haftalarda bir araya gelme ve kafe ile restoranların açık hava kısımları dahil dışarıda olmaya yönelik kısıtlamaları gevşeten ülkede açık havada oluşan kalabalıklar oldukça tepki çekmişti.
17 MAYIS'TA HER YER AÇILIYOR
Park, bahçe ve sahillerde bir araya gelen devasa kabalıklar, dünya genelinde paniğe neden olmuştu. Yaklaşan yaz mevsimiyle beraber seyahat kurallarında da esnetmeye giden İngiliz hükümeti, bu kez de kapalı mekanlardaki yasakların kaldırılacağını duyurdu.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre 17 Mayıs'ta başlatılması beklenen normalleşme ile birlikte, restoranların kapalı kısımları, faaliyete açılacak. Tüm kapalı mekanlarda bir araya gelmenin serbest olacağı ülkede, kişi sayısına dikkat edilecek.
"YENİDEN SARILIP ÖPÜŞECEĞİZ"
Otel, sinema, tiyatro, müze gibi yerlerin de kişi sayısı kapsamında açık olacağını belirten İngiliz medyası, yeni normalleşmenin günün ilerleyen saatlerinde Başbakan Boris Johnson tarafından da duyurulacağına yer verdi.
Johnson'ın yapacağı açıklama öncesi basın mensuplarına konuşan Sağlık Bakanı Nadine Dorries, "Çok yakında kapalı mekanlarda da rahatça sarılıp öpüşeceğimiz için çok heyecanlıyım" yorumunda bulundu.