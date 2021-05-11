Mescid-i Aksa işgalcilerinin algı operasyonu kamerada!

İsrail'in Kudüs'teki terör saldırıları devam ediyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yaptıkları saldırı sonrası devlet eliyle körüklenen şiddet olaylarında son olarak, işgalci İsrailliler Mescid-i Aksa'yı hedef aldı.

TERÖR SALDIRILARI KATLANARAK ARTIYOR

Fanatik Yahudilerin mabede girişini engellemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilerden 285'inin yaralandı. Hastane kaynakları, ağır yaralılar olduğunu bildirdi.