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Giriş Tarihi: 11.5.2021 09:47 Son Güncelleme: 11.5.2021 10:02

işgalcilerinin algı operasyonu kamerada!

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Mescid-i Aksa işgalcilerinin algı operasyonu kamerada!

İşgalci kuvvetleri, ’teki Filistinlilere sistematik şiddetini sürdürüyor. 'ya ses bombaları ve plastik mermilerle saldıran ve yüzlerce Müslümanı yaralayan İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya Fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için nöbet tutan Filistinlilere yine saldırdı. İşgalci Yahudilere müdahale edilmezken, Mescid-i Aksa’da kendini Filistinliler tarafından saldırıya uğramış gibi göstermeye çalışan fanatik Yahudiler, kıyafetlerini yırtarken kameralara yansıdı.

İsrail'in Kudüs'teki terör saldırıları devam ediyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yaptıkları saldırı sonrası devlet eliyle körüklenen şiddet olaylarında son olarak, işgalci İsrailliler Mescid-i Aksa'yı hedef aldı.

TERÖR SALDIRILARI KATLANARAK ARTIYOR

Fanatik Yahudilerin mabede girişini engellemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilerden 285'inin yaralandı. Hastane kaynakları, ağır yaralılar olduğunu bildirdi.

Son olarak gece saatlerinde, İsrail'in Gazze'ye hava saldırısında 9'u çocuk en az 20 sivil hayatını kaybederken, 60'tan fazla kişi de yaralandı.

ÜSTLERİNİ YIRTTILAR

İsrail devletinin ve İsraillilerin Filistinlilere yönelik terör saldırıları giderek şiddetini artırırken sosyal medyaya yansıyan görüntüler, ikiyüzlülüğü gözler önüne serdi.

Mescid-i Aksa'yı işgal eden fanatik Yahudiler, işgalden önce saldırıya uğramış gözükmek için kıyafetlerini yırtarken kameralara yansıdı.

Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen ırkçı Yahudiler "Saldırıya uğradık" yalanı için elbiselerini böyle yırtıyorlar

Dünyaya "Müslümanlar bize saldırdı" mesajı vermeye çalışan Siyonistlerin bu görüntüleri, alçak oyunu dünyaya gösterdi.

Son Dakika Haberi... İşgalci İsrail'in polisleri durmuyor! Akşam namazından sonra cemaate saldırdılar

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Mescid-i Aksa işgalcilerinin algı operasyonu kamerada!
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