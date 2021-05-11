Mescid-i Aksa işgalcilerinin algı operasyonu kamerada!

İsrail'in Kudüs'teki terör saldırıları devam ediyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yaptıkları saldırı sonrası devlet eliyle körüklenen şiddet olaylarında son olarak, işgalci İsrailliler Mescid-i Aksa'yı hedef aldı.
TERÖR SALDIRILARI KATLANARAK ARTIYOR
Fanatik Yahudilerin mabede girişini engellemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilerden 285'inin yaralandı. Hastane kaynakları, ağır yaralılar olduğunu bildirdi.
Son olarak gece saatlerinde, İsrail'in Gazze'ye hava saldırısında 9'u çocuk en az 20 sivil hayatını kaybederken, 60'tan fazla kişi de yaralandı.
ÜSTLERİNİ YIRTTILAR
İsrail devletinin ve İsraillilerin Filistinlilere yönelik terör saldırıları giderek şiddetini artırırken sosyal medyaya yansıyan görüntüler, ikiyüzlülüğü gözler önüne serdi.
Mescid-i Aksa'yı işgal eden fanatik Yahudiler, işgalden önce saldırıya uğramış gözükmek için kıyafetlerini yırtarken kameralara yansıdı.
Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen ırkçı Yahudiler "Saldırıya uğradık" yalanı için elbiselerini böyle yırtıyorlar
Dünyaya "Müslümanlar bize saldırdı" mesajı vermeye çalışan Siyonistlerin bu görüntüleri, alçak oyunu dünyaya gösterdi.Son Dakika Haberi... İşgalci İsrail'in polisleri durmuyor! Akşam namazından sonra cemaate saldırdılar