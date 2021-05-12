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Haberler Dünya Haberleri İsrail'in Lid kentinde gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Giriş Tarihi: 12.5.2021 18:45 Son Güncelleme: 12.5.2021 18:59

'in kentinde gece ilan edildi

AA

’in kentinde bir Yahudinin Filistinliyi şehit etmesiyle başlayan olaylar nedeniyle gece ilan edildi.

AA muhabirine konuşan İsrail Polis Sözcüsü Micky Rosenfeld, sokağa çıkma yasanın yerel saat ile 21.00 ila 04.00 arasında geçerli olacağını söyledi. Uygulamanın kaç gün süreceğinin henüz belli olmadığını belirten Rosenfeld, buna "sahadaki duruma bakarak" daha sonra karar vereceklerini söyledi.

LİD KENTİNDE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Lid'de bir Yahudi yerleşimci tarafından şehit edilen İsrail vatandaşı Filistinli Musa Hassune için dün cenaze töreni düzenlenmişti.

Tören sırasında çevrede bulunan bazı Yahudilerin İsrail bayrağı sallaması üzerine Filistinliler ile İsrailliler arasında gerginlik yaşanmıştı. İsrail güçleri ise Filistinlilere müdahale ederek bazı kişileri gözaltına almıştı. Filistinliler ise polise taş ile şişe atarak karşılık vermiş ve olaylarda Filistinliler yaralanmıştı.

İsrail güçlerine ait bir polis aracının da yakıldığı olayların kontrolden çıkması üzerine şehirde olağanüstü hal ilan edilmişti.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yaşananların ardından İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı birçok kent ve beldede Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya destek gösterileri düzenlenmiş, gösterilere katılan çok sayıda Filistinli de İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

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İsrail'in Lid kentinde gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi
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