Sosyal medya platformları İsrail yanlısı sansüre devam ediyor

İsrail hükümetinin Filistinlileri hedef alan terör eylemleri devam ediyor. İşgal ettikleri Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'daki Müslüman cemaate saldırmalarıyla başlayan şiddet olaylarında İsrail, Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarıyla da şiddetin dozunu artırıyor.
Sivilleri şehit eden, Filistin halkına zulmeden İsrail hükümetinin aştığı insanlık sınırı ise, dünya çapında tepki topluyor. Başta Türkiye olmak üzere dünyanın her yerinden kınama mesajlarının ve tepkilerinin yağdığı İsrail, tepkileri bastırmak için sosyal medyada sansür uygulatıyor.
SOSYAL MEDYADA SANSÜR BASKISI
Sosyal medyada Filistinliler yönelik zulmü durdurma amacı taşıyan, kâr amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşu 7amleh, yaptığı açıklamada İsrail hükümetinin, Filistinlilere yönelik şiddet uyguladıklarını beyan eden yüzlerce içeriği kaldırttığını ortaya koydu.
Facebook, Twitter ve Instagram gibi başlıca sosyal medya platformlarının, İsrail hükümetinin baskısıyla Filistinlilere yönelik zulmü haykıran paylaşımları kaldırdığını ifade eden sivil toplum kuruluşunun bu raporu, İsrail'in uygulattığı sansürü de açığa çıkardı.
Sansür söylentilerini reddeden sosyal medya platformları ise, silinen gönderilerin "otomatik sistemlerden kaynaklanan bir hata" olduğunu iddia ediyor.
Bu, saldırılara gelen tepkileri kontrol altına almak için sosyal medya şirketlerinden müdahale etmelerini isteyen İsrail'in sansür açlığını da gözler önüne seriyor.
SELÇUK BAYRAKTAR'IN İSRAİL'İ KINAYAN PAYLAŞIMI KALDIRILMIŞTI
Akşam saatlerinde Instagram'ın; T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın, İsraillilerin Mescid-i Aksa'nın alevler içinde yanmasına dans eden görüntüsünü eleştiren paylaşımını kaldırdığı ortaya çıkması da, İsrail'in sosyal medyaya uyguladığı sansürün en net örneklerinden biri oldu.
Dün sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapan Bayraktar, "İsrail: Irkçı faşist terör devleti Dünyanın başka neresinde, gündüz 16 çocuğu bombalarla katledip, gecesinde kutsal bir mabedin alevler içinde yanmasına dans edilir? Bu yaktığınız ateş ancak size döner Allah adildir, mutlak hüküm sahibidir" ifadelerine yer vermişti.
Paylaşımının silinmesine tepki gösteren Bayraktar, Facebook'un da bu duruma dahil olduğunu belirterek "Facebook da bu ikiyüzlü sansür ve kara propagandanın araçlarından. Birçok kez denememe rağmen aynı videoyu yüklemeye bile müsade etmedi" ifadelerini kullanmıştı.