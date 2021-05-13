İsrail, Ramazan Bayramı'nda da durmadı: Bu bayram şehit kokuyor

Filistinli çocuk İbrahim Cabir de bayramlarda parklarda, bahçelerde eğlendiklerini ama bu bayram çok üzgün olduklarını belirtti.

Cabir, İsrail'in saldırıları başlamadan önce aldıkları bayramlık kıyafetini bile giymediğini söyledi.

İsrail'in sabah saatlerindeki saldırılarında Gazze'nin batı kesiminde bir bina ile Refah kentinde iki bankanın vurulduğu bildirilmişti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, İsrail hava kuvvetlerinin Gazze Şeridi'nde operasyonların başladığı 10 Mayıs'tan bu yana toplam 650 hedefi vurduğunu duyurmuştu.

17'Sİ ÇOCUK 83 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda bugüne kadar 17'si çocuk 83 Filistinli şehit oldu, 487 kişi yaralandı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.