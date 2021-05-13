İsrail yine çocukları katletti 16'sı çocuk 65 şehit

İsrail'in işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'teki Filistinlileri evlerinden zorla çıkarma girişimleri ile başlayan, Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara müdahale etmesiyle ile iyice tırmanan olaylar Gazze Şeridi'ne yönelik başlatılan hava saldırıları ile savaş boyutuna dönüştü. İsrail güçleri pazartesi gününden bu yana Gazze Şeridi'ne bomba yağdırıyor. Ramazan ayını Filistinlilere yaşatmamak için elinden geleni yapan İsrail güçleri, Ramazan Bayramı öncesinde de Gazze'de yine kan döküyor.İsrail jetleri dün sabahki saldırılarında Gazze'deki sivil yerleşim alanları, altyapı sistemleri ve emniyet birimlerine ait noktaları hedef aldı. İsrail'in hava saldırısında 14 katlı Eş-Şuruk adlı bina çöktü. Gazze'deki Hükümet Bilgilendirme Ofisi'nden "Konut kulelerinin hedef alınması savaş suçudur" açıklaması yayınlandı. Öte yandan Mescid-i Aksa'daki İsrail polisi ile Filistinli gençler arasında yaşanan çatışma hâlâ devam ediyor. İsrail polisleri, Mescid-i Aksa'da kılınan teravih namazından sonra bir kez daha Filistinli gençlere ses bombaları ile saldırdı.İsrail ordusunun Demir Kubbe Hava Savunma Sistemi'ni aşan roketler ise Aşkelon kentine ulaştı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik Surların Muhafızı adıyla başlattığı askeri operasyonun ardından bölgede gerginlik 2018'den bu yana en üst düzeye ulaştı. İsrail kentlerinde sürekli duyulan sirenler halka sığınaklara kaçmalarını bildiriyor. İsrail, Gazze'ye 100'lerce hava saldırısı düzenlediğini ve Gazze'den 1000'den fazla roket atıldığını açıkladı. Gazze'den Aşkelon kentine atılan roketler enerji tesisine isabet etti. Tesiste yangın çıktı. İsrail'in güneyindeki Dimona ve Aşdod kentleri ile Gazze açıklarındaki gaz platformu da onlarca roketle hedef alındı. Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El Kassam Tugayları, yeni füzelerin Demir Kubbe'yi aşabildiğini duyurdu. İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesine konuşan Mısırlı ve Filistinli kaynaklar, gerilimin düşürülmesi ve ateşkes sağlanması amacıyla salı öğleden sonraya kadar görüşmeler yürütüldüğünü söyledi. Ancak yine İsrail basınına yansıyan açıklamalarda İsrailli yetkililerinin ateşkesi reddettikleri görüldü.Öte yandan İsrail'de çatışmalara katıldığı şüphesiyle 150 Filistinli gözaltına alındı. Lid'de bir Yahudi yerleşimci tarafından şehit edilen İsrail vatandaşı Filistinli Musa Hassune'nin cenazesinden sonra gerginlik yaşandı. Bölgede olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.İSRAIL'IN abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda dün ikisi çocuk 9 kişi daha şehit oldu. İsrail'in 10 Mayıs Pazartesi gününden bu yana Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 16'sı çocuk, 5'i kadın olmak üzere toplam 65 Filistinli'nin şehit olduğu, yaralı sayısının ise 365'e çıktığı kaydedildi. Dün İsrail uçaklarının hedef aldığı bir evde Reema Telbani isimli hamile Filistinli kadın ile bir çocuğu da yaşamını yitirdi. Tel Aviv yönetimi ise 6 İsraillinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.TÜRKİYE'NİN girişimiyle Cidde'de toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in saldırganlığını kınayarak, Filistinlilere uluslararası koruma sağlanması ve İsrail'in işlediği suçlardan sorumlu tutulması çağrısında bulundu. Toplantıda Türkiye'nin sunduğu dört öneri konusunda mutabık kalındı. Mutabık kalınan hususlar da İİT İcra Konseyi'nin en yakın zamanda toplanmasının kararlaştırılması, BM Genel Kurulu'nda acil oturum çağrısı yapılması ve Filistin'e bir uluslararası koruma gücü gönderilmesine yönelik çabaların hızlandırılması amacıyla BM'deki İİT grubunun harekete geçmeye çağrılması oldu. Betül USTA/ANKARA