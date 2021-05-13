Son dakika haberi: İsrail, dünyanın gözü önünde katliama devam ediyor… Gazze Şeridi’nde son durum

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları Ramazan Bayramı'nda da devam ediyor. İşgalci İsrail güçlerinin geçtiğimiz Pazartesi günü Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesinde başlattığı saldırılar Gazze Şeridi'ne yönelik askeri operasyonlarla devam ediyor. Bölgeden gelen son bilgilere göre 17'si çocuk 83 Filistinli şehit oldu, 487 Filistinli Müslüman ise yaralandı.
Gazze'den gelen son haber, işgalci İsrail'in savaş suçu işlediğini bir kez daha gözler önüne serdi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Zehirli gazlar nedeniyle boğularak hayatını kaybettiği tahmin edilen şehitler, Gazze'deki Şifa Hastanesine getirildiler" denildi. Adli muayenede Filistinlilerin ölüm sebebinin, "boğulma" olarak tespit edildiğine ve bunu kanıtlar nitelikte dış belirtilerin de olduğuna dikkat çekilen açıklamada, ölüm nedeninin kesin olarak saptanması için organ ve dokulardan gerekli numunelerin alındığı kaydedildi. Açıklamada, şehit olan Filistinlilerin sayısına ve hayatını kaybettikleri yere ilişkin ayrıntıya yer verilmedi.
İSRAİL ZEHİRLİ GAZ KULLANDI
İşgalci İsrail'in saldırılarıyla ilgili sabah.com.tr'ye özel son dakika bilgiler veren saldırıların olduğu bölgede görevli sağlık ekibinden sorumlu Mohammed Hejji, İsrail'in savaş suçu işlediğini şu sözlerle açıkladı:
İsrail saldırılarda zehirli gaz kullanıyor. Al Şifa Hastanesi'ne sevk edilen çok sayıda yaralı bombardımanda kullanılan zehirli gaz nedeniyle şehit düştü. Gazın ne olduğu ise henüz belli değil.
İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı karşıladığı bugün de Gazze Şeridi'nin İsrail ordusunun saldırılarına hedef olmaya devam ettiğini dile getiren Hejji, daha bu sabah bombardıman nedeniyle Gazze Şeridi'nde bir mahallenin bayram sabahı evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi.
Gazze Şeridi'ndeki tek hastane olan Al Şifa hastanesindeki teknik ve tıbbi yetersizlikle ilgili bilgiler veren Hejji, sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
İSRAİL HASTANELERİ DE VURUYOR
Yetersiz imkanlarımızla bu hastanede yaklaşık 1 milyon kişiye bakıyoruz. Saldırı olduğunda tabii ki bu yetersizlik büyüyor. Yaralıların tedavisinde sorunlar yaşıyoruz. Ameliyatlar yapılamıyor, müdahalelerde yetersiz kalıyoruz. İsrail'in ambargosu nedeniyle hastanelere yardımlar engelleniyor. Çok yardıma ihtiyacımız var ama ambargo nedeniyle yardımlar ulaşmıyor. İsrail hastaneleri de vuruyor. Daha bir gün önce Kuzey Gazze'de bir hastanenin anne-çocuk bölümünü vurdular.