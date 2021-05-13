UCM’den savaş suçları mesajı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM):
Başsavcı Fatou Bensouda, Batı
Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze'deki artan
şiddet olaylarını endişeyle izlediklerini
belirterek "Mahkemenin yargı yetkisine
giren suçların işlenmesi durumunu
takip ediyoruz" dedi.
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik
Konseyi, yaşananların 'topyekûn bir
savaşa' dönüşebileceği uyarısında
bulundu. Konsey'in, yaşananlardan
derin endişe duyulduğunu belirten ve
çatışmalara derhal son verilmesi çağrısından
bulunan ortak bir açıklama
yapması ABD tarafından engellendi.
Avrupa Birliği:
AB Konseyi Başkanı
Charles Michel, sosyal medya hesabından
yaptığı açıklamada, İsrail
Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile
konuştuğunu belirterek, "Öncelik her
iki tarafta da gerginliğin azaltılması ve
masum sivillerin hayatını kaybetmesinin
önlenmesi olmalıdır" dedi.
Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin,
İsrail'in Gazze'deki hava saldırılarını
kınadı.
Rusya'dan İsrail ile Filistin arasında
arabuluculuk teklifi geldi.
İngiltere Başbakanı Johnson, İsrail
ve Filistin'e "acilen gerilimin düşürülmesi"
çağrısı yaptı.