UCM’den savaş suçları mesajı

Başsavcı Fatou Bensouda, BatıŞeria, Doğu Kudüs ve Gazze'deki artanşiddet olaylarını endişeyle izlediklerinibelirterek "Mahkemenin yargı yetkisinegiren suçların işlenmesi durumunutakip ediyoruz" dedi.Birleşmiş Milletler (BM) GüvenlikKonseyi, yaşananların 'topyekûn birsavaşa' dönüşebileceği uyarısındabulundu. Konsey'in, yaşananlardanderin endişe duyulduğunu belirten veçatışmalara derhal son verilmesi çağrısındanbulunan ortak bir açıklamayapması ABD tarafından engellendi.AB Konseyi BaşkanıCharles Michel, sosyal medya hesabındanyaptığı açıklamada, İsrailCumhurbaşkanı Reuven Rivlin ilekonuştuğunu belirterek, "Öncelik heriki tarafta da gerginliğin azaltılması vemasum sivillerin hayatını kaybetmesininönlenmesi olmalıdır" dedi.Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin,İsrail'in Gazze'deki hava saldırılarınıkınadı.Rusya'dan İsrail ile Filistin arasındaarabuluculuk teklifi geldi.İngiltere Başbakanı Johnson, İsrailve Filistin'e "acilen gerilimin düşürülmesi"çağrısı yaptı.