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Giriş Tarihi: 13.5.2021

UCM’den savaş suçları mesajı

UCM’den savaş suçları mesajı
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM): Başsavcı Fatou Bensouda, Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze'deki artan şiddet olaylarını endişeyle izlediklerini belirterek "Mahkemenin yargı yetkisine giren suçların işlenmesi durumunu takip ediyoruz" dedi.
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, yaşananların 'topyekûn bir savaşa' dönüşebileceği uyarısında bulundu. Konsey'in, yaşananlardan derin endişe duyulduğunu belirten ve çatışmalara derhal son verilmesi çağrısından bulunan ortak bir açıklama yapması ABD tarafından engellendi.
Avrupa Birliği: AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile konuştuğunu belirterek, "Öncelik her iki tarafta da gerginliğin azaltılması ve masum sivillerin hayatını kaybetmesinin önlenmesi olmalıdır" dedi.
Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, İsrail'in Gazze'deki hava saldırılarını kınadı.
Rusya'dan İsrail ile Filistin arasında arabuluculuk teklifi geldi.
İngiltere Başbakanı Johnson, İsrail ve Filistin'e "acilen gerilimin düşürülmesi" çağrısı yaptı.
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UCM’den savaş suçları mesajı
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