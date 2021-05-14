‘Umarım tek kükreme, uçağın motorundan gelir’

Her biri 200 kg ağırlığındaki Kalahari aslanları, özel bir jet yolculuğu için sakinleştirildi. Aynı soydan çiftleşme riskinin azaltılması için, Güney Afrika'da vahşi doğaya götürüldü. 200 gönüllü pilotu bulunan koruma grubunun sosyal medya hesabında paylaştığı aslanların uçak yolculuğu görüntüleri kısa süre içinde viral oldu. Veteriner Andy Fraser'ın üç büyük aslanla birlikte bir uçakta otururken çektirdiği fotoğraf sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı. Fraser, yolculuk sırasında duymak istediği tek kükremenin, uçağın motorundan gelmesini umduğunu söyledi. Sputnik Türkiye