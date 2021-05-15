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Giriş Tarihi: 15.5.2021 17:20 Son Güncelleme: 15.5.2021 17:31

'dan sonra bu kez de : zulmüne destek çıktı

İHA
Avusturya'dan sonra bu kez de Çekya: İsrail zulmüne destek çıktı

'dan sonra 'dan skandal bir adım geldi. Çekya; kadın, çocuk demeden günlerdir sivillerin üzerine bombalar yağdıran 'e destek verdi. Çekya Cumhurbaşkanı , ’nden bayrağının indirilerek yerine İsrail bayrağı asılması talimatını verdi.

Gazze saldırılarını sürdüren İsrail'e Avrupa ülkelerinden destek geliyor. Avusturya Başbakanlık binasına İsrail bayrağının asılmasının ardından benzer destek Çekya'dan geldi.

İSRAİL BAYRAĞINI RESMİ TÖRENLE ASTILAR

Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Prag Kalesi'ne, İsrail bayrağı asılması talimatını verdi. Kalede bulunan Avrupa Birliği (AB) bayrağının indirilerek yerine İsrail bayrağı asıldı. İsrail bayrağı düzenlenen askeri törenle asılırken açıklama Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Jiri Ovcacek'ten geldi. Ovcacek, İsrail'e destek anacıyla Cumhurbaşkanı Zeman'ın talimatı üzerine İsrail bayrağının Prag Kalesi'ne asılması kararı alındığını söyledi.

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Avusturya'dan sonra bu kez de Çekya: İsrail zulmüne destek çıktı
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