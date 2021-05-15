İnsaniyet namına bu deliliği durdurun

BirleşmişMilletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Gazze'ye yönelik hava saldırılarını görüşmek için yarın toplanma kararı aldı. BM'nin Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın Gazze Direktörü Matthias Schmale, "Bu deliliğin insani bedeli dayanılmaz şekilde artıyor, siviller hedef değildir. İnsaniyet namına herkese sesleniyorum: Öldürmeyi durdurun, sadece Gazze'de de değil!" dedi. Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza uluslararası toplumu hareket geçmeye çağırdı. Japonya'nın başkenti Tokyo'da "Filistin Dayanışması ve Kudüs" gösterisi düzenlendi.