Arnavutluk’ta Filistin’e destek protestosuna polis müdahalesi

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA YAPILDI

Arnavutluk Dışişleri Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, İsrail ile Filistin arasındaki tırmanan çatışmaların durdurulması çağrısında bulunularak, saldırılardan hem İsrail hem de Filistin halkın zarar göreceği adımlardan kaçınılması gerektiğine dikkat çekildi.