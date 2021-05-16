Netanyahu’dan skandal paylaşım! Filistin katliamı destekçilerine teşekkür etti

"İSRAİL'İN YANINDA OLDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in saldırılarında 41'i çocuk, 23'ü kadın 145 Filistinli hayatını kaybetti, 1100 kişi ise yaralandı.

Dünyanın gözü, Gazze'de yaşanan şiddet olaylarındayken her fırsatta "Saldırmaktan vazgeçmeyeceğiz" mesajı veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'da tepki çeken bir Twitter paylaşımı geldi. Netanyahu, attığı tweette, Filistin halkına yönelik saldırılara destek veren ülkelerin bayraklarını paylaşarak, İsrail'in Filistin'e saldırıları süresince 'İsrail'in yanında kararlılıkla durdukları' için teşekkür etti.