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Giriş Tarihi: 16.5.2021 18:31 Son Güncelleme: 16.5.2021 18:38

: Gazze'de şehit sayısı 192'ye yükseldi

AA
Son dakika: Gazze'de şehit sayısı 192'ye yükseldi

haberleri: İşgalci ordusunun 'nde savunmasız sivillere yönelik düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 192'ye yükseldi.

Son dakika haberleri: İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 192'ye yükseldi.

NE OLMUŞTU?

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

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Son dakika: Gazze'de şehit sayısı 192'ye yükseldi
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