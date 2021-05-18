Af Örgütü: Saldırılar savaş suçu

Filistin: İsrail saldırılarının durması yönünde karar alması için BM Genel Kurulu'na başvuracağız.Uluslararası Af Örgütü: Gazze'de ölü sayısının artmasından derin endişe duyuyoruz. Sivillere yönelik doğrudan saldırılar savaş suçu.Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü: İsrail'in Gazze'deki orantısız saldırıları durmalı.İsrailli aktivist Jeff Halper: Siyonizm bir 'yerinden etme' hikayesidir.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi: Ortadoğu'daki son gelişmeleri ele almak için önceki gün toplandı ama toplantıda yine herhangi bir karar alınmadı.Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi: Filistin ve İsrail'i doğrudan müzakereler yapmak üzere Pekin'e davet etti.