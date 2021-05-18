İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nden skandal savunma ‘Sivil ölümü normal’

İsrail'in gerçekleştirdiği katliamın diğerleri gibi yanına kalmaması için mücadele veren tek ülke Türkiye olurken, dünya üç maymunu oynamaya devam ediyor. İsrail saldırıları sonucu ölenler arasında sivillerin de olduğunu kabul ediyor. İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden Paul Hirschson, insanlık tarihinde kara leke olarak duran Kosova savaşını örnek göstererek, operasyonlarda sivil ölümlerinin normal olduğunu savundu. Uzmanlara göre, İsrail uluslararası yaptırımla karşı karşıya kalmadığı sürece ispatlamaya ihtiyaç dahi duymadan istediği yeri bombalamaya devam edecek. Öte yandan Türkiye'nin Filistin diplomasisi sürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü.ABD'li ünlü model Bella Hadid, gösterilere katılarak Filistin halkına desteğini göstermişti. İsrail hükümetine ait resmi Twitter hesabı, Bella Hadid'i hedef göstererek soykırım yandaşlığı yaptığını iddia etti