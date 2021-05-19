İsrail Başbakanı Netanyahu’dan Gazze işgali için skandal açıklama!

"ATEŞKES İÇİN TARİH VERMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Gazze saldırılarını "Hamas'ın kapasitesini düşürmek" için düzenlediklerini söyleyen Netanyahu, "Bununla başa çıkmanın sadece iki yolu var: Ya onu ele geçirebilirsin, ki bu her zaman açık bir olasılıktır. Ya da onları caydırabilirsin. Şu anda güçlü bir caydırıcılık içindeyiz. Ama söylemeliyim ki, hiçbir şeyi göz ardı etmiyoruz. Sükûneti yeniden sağlayabileceğimizi umuyoruz. Umarız hızlı şekilde yeniden sağlayabiliriz." ifadelerini kullandı.