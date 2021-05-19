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Giriş Tarihi: 19.5.2021 17:01 Son Güncelleme: 19.5.2021 17:08

Başbakanı ’dan işgali için skandal açıklama!

AA
İsrail Başbakanı Netanyahu’dan Gazze işgali için skandal açıklama!

İşgalci devleti halkına yönelik sürdürdüğü terör saldırılarına son vermemekte direniyor. Geçtiğimiz gün ateşkes çağrılarına cevaben yönetiminden saldırılara devam etmek için 2-3 güne daha ihtiyacı olduğunu söyleyen Başbakan Binyamin , bu kez de işgalini sona erdirmeye niyetinin olmadığı sinyalini verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sona erdirmek için herhangi bir takvimlerinin olmadığını belirtirken, bölgeyi işgal seçeneğini göz ardı etmedi.

Netanyahu, Tel Aviv'de yabancı büyükelçilikler ve misyon temsilcileriyle yaptığı toplantıda Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ATEŞKES İÇİN TARİH VERMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Gazze saldırılarını "Hamas'ın kapasitesini düşürmek" için düzenlediklerini söyleyen Netanyahu, "Bununla başa çıkmanın sadece iki yolu var: Ya onu ele geçirebilirsin, ki bu her zaman açık bir olasılıktır. Ya da onları caydırabilirsin. Şu anda güçlü bir caydırıcılık içindeyiz. Ama söylemeliyim ki, hiçbir şeyi göz ardı etmiyoruz. Sükûneti yeniden sağlayabileceğimizi umuyoruz. Umarız hızlı şekilde yeniden sağlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Netanyahu, yabancı gazetecilerle yaptığı görüşmede ateşkes söylentilerine değindi.

İsrail'in geçmiş yıllarda Gazze'ye düzenlediği saldırıların uzun sürdüğünü dile getiren Netanyahu, "Kronometre ile beklemiyoruz, operasyonun hedeflerine ulaşmak istiyoruz. Önceki operasyonlar uzun sürdü, bu yüzden bir zaman çerçevesi belirlemek mümkün değil." diye konuştu

Yerel basında çıkan haberlerde İsrail ile Hamas'ın "birkaç gün" içinde ateşkese varabileceği yönünde iddialar dile getirilmişti.

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İsrail Başbakanı Netanyahu’dan Gazze işgali için skandal açıklama!
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