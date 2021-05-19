Rusya’dan İsrail saldırılarına tepki: Sivillere yönelik saldırılar kabul edilemez

İsrail'in Filistin halkına yönelik zulmüne uluslararası tepkiler giderek artıyor. Son olarak Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova hükümetinin İsrail'in Gazze'de yürüttüğü saldırılarda sivil can kaybının artmasına yol açacak adımların kabul edilemez olduğunu söylediğini açıkladı.
"SİVİL CAN KAYIPLARINDAKİ ARTIŞ KABUL EDİLEMEZ"
Rusya Devlet Başkanlığı Ortadoğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov'un İsrail'in Moskova Büyükelçisi Alexander Ben Zvi ile bir görüşme gerçekleştirdiğini açıklayan Rusya Dışişleri Başkanlığı, ikili arasından geçen konuşmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Tarafların Gazze durumu da dahil olmak üzere İsrail-Filistin ilişkilerini konuştuğunun belirtildiği açıklamada, Bogdanov'un gerilimin tırmanmasından son derece endişeli olduklarını ve sivil can kaybının artmasına yol açacak adımların kabul edilemez olduğunu dile getirdiği aktarıldı.