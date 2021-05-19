Rusya’dan İsrail saldırılarına tepki: Sivillere yönelik saldırılar kabul edilemez

Tarafların Gazze durumu da dahil olmak üzere İsrail-Filistin ilişkilerini konuştuğunun belirtildiği açıklamada, Bogdanov'un gerilimin tırmanmasından son derece endişeli olduklarını ve sivil can kaybının artmasına yol açacak adımların kabul edilemez olduğunu dile getirdiği aktarıldı.