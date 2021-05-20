Yunanistan’da yangın paniği! Tüm bölge alevlere teslim

Yaz aylarında büyük yangın olaylarına sahne olan Yunanistan'da bir kez daha panik yaşanıyor. Sabah saatlerinde yetkililerden gelen açıklamalara göre başkent Atina yakınlarında çıkan orman yangını, giderek büyüyor.
KONTROL ALTINA ALINAMADI
Başkent Atina'ya yaklaşık 90 kilometre mesafede bulunan Mora yarımadasında başlayan yangının, tüm çabalara rağmen henüz kontrol altına alınamadığını belirten yetkililer, tüm ekiplerin seferber edildiği açıklamasında bulundu.
Tatil beldesi olarak bilinen Korint bölgesindeki yangın için çok sayıda itfaiye aracı ile 21 yangın uçağının gönderildiği belirtilirken şimdiye dek kayda geçen bir ölüm vakası olmadığı aktarıldı.
6 KÖY TAHLİYE EDİLDİ
Tehlike nedeniyle civarda bulunan 6 köy tahliye edilirken, polis sözcüsü Theodoros Chronopoulos, 300 kadar kişinin geçici konaklama noktalarına yerleştirildiğini bildirdi.
İtfaiye yetkilileri, Twitter'da yaptığı açıklamada, 180'den fazla itfaiyecinin 62 itfaiye aracı, 21 uçak ve üç helikopterle yangına karşı mücadele ettiğini söyledi.