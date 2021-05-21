İsrail’i lanetleyen Fransız milletvekili canlı yayında ders verdi: Tiyatronuzu bitirin

"TİYATRONUZU BİTİRİN"

Bunun üzerine programa konuk olan bir gazeteci, Obono'ya, "Partinin isminin değiştirilmesi uygun olacaktır. Partinin adı İslamcı Boyun Eğmeyen Fransa olmalı. Burada İsrail'de olanları anladığınızı zannetmiyorum. Siyonizm karşıtı değil ancak antisemitist bir partiyi temsil ediyorsunuz. Bunu söylemekten korkmuyorum." şeklinde konuştu.

Obono, bu suçlamaya, "Burayı terk edeceğim çünkü bu hakaretleri söylemeniz kabul edilemez. Bu programda bana hakaret edilmesine izin vermeyeceğim. Bu tür hakaretleri duyarak vakit kaybetmeyeceğim. Tiyatronuzu bitirin. 2 dakika konuşuyorum ve sonraki saniyelerde antisemitizmle suçlanıyorum." sözleriyle tepki göstererek canlı yayını terk etti.

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Programın sunucusu, Obono'ya seslenerek hakaretin söz konusu olmadığını savundu.