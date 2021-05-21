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Giriş Tarihi: 21.5.2021 09:43 Son Güncelleme: 21.5.2021 09:52

’i lanetleyen Fransız milletvekili canlı yayında ders verdi: Tiyatronuzu bitirin

AA
İsrail’i lanetleyen Fransız milletvekili canlı yayında ders verdi: Tiyatronuzu bitirin

Batı medyasında ’in halkına uyguladığı terör eylemlerine yönelik ikyüzlülük, giderek daha belirgin hale geldi. ’nde İsrail saldırılarının başladığı 10 Mayıs’tan bu yana birçok medya Batılı medya kuruluşu bunu “çatışma” olarak haberleştirirken Fransız milletvekili, ülke televizyonları için ağır konuştu. Filistin halkına destek veren , konuk olduğu kanala tepki göstererek canlı yayını terk etti.

Fransız milletvekili Daniel Obono, Filistin halkının haklarını savunduğu için antisemitizmle suçlanması nedeniyle İsrailli i24 News kanalının canlı yayınını terk etti.

FİLİSTİN HALKINA DESTEK VERDİ

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinden (LFI) milletvekili Obono, konuk olduğu İsrailli i24 News kanalının canlı yayınında, İsrail-Filistin krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Saldırıların duracak olmasını memnuniyetle karşıladığını ifade eden Obono, "Tarihi ve yapısal sorunlar çözülmedi. Gazze ve Kudüs'teki şiddetin ve gerilimin kaynağı bu saldırıların öncesine dayanıyor. Sömürgecilik ve Kudüs sorunu çözülmezse, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Filistin halkının meşru taleplerine ilişkin kararları yerine getirilmezse gerilim devam edecek." dedi.

"TİYATRONUZU BİTİRİN"

Bunun üzerine programa konuk olan bir gazeteci, Obono'ya, "Partinin isminin değiştirilmesi uygun olacaktır. Partinin adı İslamcı Boyun Eğmeyen Fransa olmalı. Burada İsrail'de olanları anladığınızı zannetmiyorum. Siyonizm karşıtı değil ancak antisemitist bir partiyi temsil ediyorsunuz. Bunu söylemekten korkmuyorum." şeklinde konuştu.

Obono, bu suçlamaya, "Burayı terk edeceğim çünkü bu hakaretleri söylemeniz kabul edilemez. Bu programda bana hakaret edilmesine izin vermeyeceğim. Bu tür hakaretleri duyarak vakit kaybetmeyeceğim. Tiyatronuzu bitirin. 2 dakika konuşuyorum ve sonraki saniyelerde antisemitizmle suçlanıyorum." sözleriyle tepki göstererek canlı yayını terk etti.

Filistinlilerin haklarını savunduğu için antisemitizmle suçlanan Fransız milletvekili canlı yayını terk etti | Video

Programın sunucusu, Obono'ya seslenerek hakaretin söz konusu olmadığını savundu.

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İsrail’i lanetleyen Fransız milletvekili canlı yayında ders verdi: Tiyatronuzu bitirin
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