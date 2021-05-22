Ankara: İsrail işlediği suçların hesabını vermeli

Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında varılan, karşılıklı ve eş zamanlı ateşkes kararının memnuniyetle karşılandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail'in Filistinlilere yönelik hukuk dışı eylemleri ve ağır tahrikleri sonucunda patlak veren çatışmalarda ateşkes sağlanmasından memnuniyet duyuyor ve bu ateşkesin sürdürülebilir olmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. Türkiye'nin Filistin'in haklı davasında yer almaya devam edeceği ve tam destek vereceğinin altı çizilen açıklamada "Filistin'de yaşanan acı ve gözyaşının tekerrürünün önlenmesi için İsrail'in işlediği suçlardan ötürü uluslararası alanda hesap vermesinin ve Gazze'ye uyguladığı insanlık dışı ablukayı kaldırmasının temin edilmesi gereklidir" denildi.Dışişleri Bakanlığı, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da cuma namazı sonrası yaptığı müdahaleye tepki göstererek "İsrail'in samimiyetsiz, ikiyüzlü tutumu devam ediyor. İnanç ve ibadet özgürlüğünü kısıtlayan bu mezalimin artık son bulması şart" açıklamasında bulundu.