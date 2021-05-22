BBC’den Diana itirafı: Hata ettik

İngiliz gazeteleri, BBC'nin Prenses Diana ile röportaj yapabilmek için sahte belge düzenlemesini ve Prens William ile Prens Harry'nin, kurumu, annelerinin hayatını mahvetmekle suçlamasını manşetlerine taşıdı. Daily Mirror gazetesinde, William ve Harry'nin, açıklamalarıyla "BBC'yi parçaladığı" belirtildi. Daily Express, röportajın "düzenbazlıkla" alındığına işaret etti. Guardian, William'ın BBC'yi azarladığını kaydedetti. BBC ise yapılan hatalardan dolayı "tam ve koşulsuz" özür dilediğini açıkladı. BBC, suçlu bulunmuştu.