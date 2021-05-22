Gazze’de ateşkes Mescid-i Aksa’da saldırı

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne yönelik 10 Mayıs'ta başlattığı kanlı saldırılarının ardından önceki gece yerel saat ile 02.00'de başlayan ateşkes yürürlüğe girdi. İsrail güvenlik kabinesi ve Hamas, Mısır'ın aracılık ettiği bir anlaşmanın şartlarını kabul etti. Gazzeliler ateşkesi sokaklarda kutladı. Ramazan Bayramı'na da İsrail saldırıları altında giren Gazzeliler, "Ateşkes ilanı bayramın ilk günü gibi hissettirdi" dedi. Batı Şeria'da da binlerce Filistinli zafer turları attı. Hamas zafer ilan etti. Ateşkes öncesinde ise bölgede gerilim sürdü. İsrail, gün boyu Gazze'ye yönelik 100'den fazla hava saldırısı gerçekleştirdi. Gazze, İsrail donanması tarafından da bombalandı.Ateşkes kararından sonra sokaklara dökülen Filistinliler sevinç gösterilerinde bulundu.Filistinliler, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesi kutlamak için Mescid-i Aksa'ya akın etti. İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı sonrası cemaate plastik mermi ve ses bombasıyla saldırdı. Binlerce Filistinli cuma namazının ardından Mescid-i Aksa'da İsrail'in geri adım atarak Hamas ile ateşkese varmasını kutladı. Filistin bayrakları açan kalabalık sık sık tekbir getirdi. Filistinliler daha sonra Mescid-i Aksa'dan Eski Şehir bölgesine doğru yürüyüşe geçmek istedi. İsrail polisi, ses bombası ve plastik mermiyle Filistinlilere saldırarak grubu dağıtmaya çalıştı. Saldırıda 20 Filistinli yaralandı.İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı. Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı. İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti. Şimdi de Gazze'deki ateşkesin ardından İsrail bir kez daha Mescid-i Aksa'da gerginliği tırmandırmaya başladı.Filistinliler şimdi evlerine düşen ve yataklarından büyük olan patlamamış füzeleri kaldırmanın yolunu arıyor.İsrail'in Gazze'ye yönelik 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılarda bilanço ağır oldu...66'sı çocuk, 39'u kadın 248 kişi hayatını kaybetti.1948 kişi yaralandı.90 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.Elektrik, internet, su şebekeleri zarar gördü.1800 konut tamamen zarar gördü.58 okul hedef oldu.Toplam zarar 400 milyon dolara ulaştı.İsrail'in 11 günlük saldırıları boyunca evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinliler, evlerine dönmeye başladı. Ateşkesin ardından enkaz kaldırma çalışmalarına hız verildi. Dün enkaz altından biri çocuk olmak üzere 9 cansız beden daha çıkarıldı.İşgalci İsrail güçlerinin son saldırılarında dünyayı yasa boğan birçok çocuk katliamları yaşandı. İsrail saldırılarında öldürülen Filistinli çocuklardan 11'inin halihazırda İsrail zulmünden dolayı travma tedavisi gördüğü ortaya çıktı.İsrailli analistler, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun amacının son saldırılarla çöktüğünü söyledi. Uzmanlara göre, Kudüs ile Gazze'deki direnişin birleşmesiyle İsrail emellerine ulaşamadı. Hamas'tan Cemal et-Tavil, ateşkesin İsrail ile çatışma tarihinde bir kilometre taşı olduğunu ve direnişin gücünü kanıtladığını ifade etti. Hamas lideri İsmail Heniyye ise "Direniş geri çekilmeyecek, bir an bile durmayacak ve Kudüs'e doğru yoluna devam edecek" açıklamasında bulundu.İsrail'in Gazze saldırılarında sağlık kurumlarını hedef alması nedeniyle Filistin, Kovid- 19 ile mücadelede alarm veriyor. Filistin'in Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, "Vaka sayılarında patlama yaşanıyor" dedi.