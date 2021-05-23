İsveç’te eski belediye başkanı çöpçü oldu

İsveç'in Göteborg şehrinde 2016'da belediye başkanlığı görevine başlayan Ann-Sofie Hermansson (56), 2018'de başarısız bir seçim kampanyasından sonra görevinden ayrılmıştı. Fakat çoğu siyasetçi gibi özel şirketlere ya da hukuk firmalarına danışmanlık yapmak yerine daha başka bir yolu seçti. Genç yaşında babasının öğüdüyle aldığı geniş ticari araç ehliyetini yararlı bir iş için kullanmaya karar veren Hermansson, şimdi atık toplama şirketi Renova'nın çöp kamyonlarını sürüyor. Hermansson, "Bazen bana burada ne işim olduğunu soruyorlar ama bu benim için iyi bir çözüm. Kirayı ödemem lazım. Günün sonunda epey yorgun oluyorum ama işimi seviyorum ve geceleri rahat uyuyorum, önemli olan bu" dedi.