Çöldeki 55 milyon atık lastik için alarm! Sorunu Türkiye çözecek

Kuveyt'teki sıcak hava şartları nedeniyle araçların 1.5 yılda bir lastik değiştirmek zorunda olması ülkede Salmi ve Rahaya'da yer alan çöllerde 55 milyon adet lastik birikmesine sebep oldu. Türkiye'nin Kuveyt Ticaret Müşavirliği de ülkedeki bu sorunun çözümü için Türk işadamlarının bölgede bir atık bertaraf tesisi kurması talebiyle Türkiye'ye yazı yazarken, çok sayıda firmanın konu ile ilgili müşavirliği dönüş yaptığı öğrenildi.

LASTİKLER ÇOK ÇABUK YIPRANIYOR

Kuveyt İçişleri Bakanlığı'nın istatistiklerine göre Kuveyt'te kayıtlı 1,6 milyon araç bulunuyor. Ayrıca, her yıl 100 ila 110 bin arasında yeni aracın Kuveyt'te satışı yapılıyor. Küçük bir ülke olmasına rağmen Kuveyt, bin kişi başına düşen araç sıralamasında dünyada 30'uncu sırada yer alıyor. Ülkede nisan-ekim ayları arasında görülen ve 55 derecelere ulaşan yüksek sıcaklıklar ile zaman zaman görülen nemli hava araç lastiklerinin normalden hızlı aşınmasına ve 1.5 yılda bir değiştirilmesine neden oluyor.

Ülkede ikinci el lastiklerin satışı ise yasaklanırken, değiştirilen lastiklerin yeniden satışa sürülmemesi için lastiklere 10 santimetrelik bir kesik atılıyor. Daha sonrada söz konusu lastikler

Kuveyt Belediyesi tarafından özel olarak görevlendirilmiş nakliye firmaları aracılığıyla lastik değişim firmalarından toplanıp Salmi ve Rahaya'da bulunan lastik çöplüklerinde biriktiriliyor.

55 MİLYON LASTİK BİRİKTİ

Halihazırda Rahaya'daki lastik çöplüğünde 40 milyon, Salmi lastik çöplüğünde ise 15 milyon civarında lastik olduğu tahmin edilirken, söz konusu atık lastik toplama merkezleri devasa boyutlara ulaşarak uzaydan bile görünmeye başladı.

Kuveyt için uzun zamandır devam eden bir çevre problemi halinde dönüşen bu sorun zaman zaman çöplüklerde çıkan yangınlar nedeniyle ciddi anlamda hava kirliliğine yol açıyor. Söz konusu problemlerin çözümü için Kuveyt'in çevre düzenleme kurumu görevlendirilirken, kurum

halihazırda Kuveyt'te lastik geri dönüşüm tesisinin bulunmaması üzerine Türkiye'nin ticaret müşavirliğine yazı yazarak çözüm arayışları olduğunu bildirdi.

TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ TÜRK GİRİŞİMCİLERİ YATIRIMA DAVET ETTİ

Ticaret Müşavirliği de bu alanda Türkiye'de görev yapan firmalara yazı yazarak söz konusu firmaların doğru yönlendirme ile Kuveyt'e yatırım yapabileceklerini ve hem Kuveyt'in uzun zamandır devam eden çevre sorununa çözüm bulunurken hem de bu yatırımdan gelir elde edilebileceğini belirtti. Bu anlamda, Kuveyt'teki ilgili mercilere Türkiye'nin Kuveyt'in atık lastik sorununun çözümüne yardımcı olabileceği, gerekirse hükümetler arası bir anlaşma ile konunun ele alınabileceği hususları da iletildi. Böyle bir anlaşma ile yol alınması durumunda, yatırımı yapacak firma Kuveyt Doğrudan Yabancı Sermaye Kanunu hükümlerine tabi olarak yüzde 100 yabancı sermaye ile Kuveyt'te bir şirket kurarak yatırım yapacak ve kanunun sağladığı ayrıcalıklardan faydalanacak. Bu kapsamda Türkiye'de bu işi yapan bazı firmaların sorunun çözümü için aday olduklarını bildirdikleri de öğrenildi.