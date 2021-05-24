Rusya'dan Google'a uyarı! Bir gün süre verildi

ŞİRKETE BİR GÜN SÜRE VERİLDİ

Söz konusu içeriklerin kaldırılmaması sebebiyle şirkete ve YouTube gibi bağlı hizmetlerine yaptırım uygulanabileceği uyarısı yapılan açıklamada, "Google, Rusya'daki yasa dışı içeriklerin en çok yayıldığı platform. Söz konusu içeriklerin kaldırılması için şirkete bir gün süre verildi, aksi halde hızını yavaşlatma gibi önlemlere başvurulacak." denildi.