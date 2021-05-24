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Giriş Tarihi: 24.5.2021 16:49 Son Güncelleme: 24.5.2021 16:59

'dan 'a uyarı! Bir gün süre verildi

AA
Rusya'dan Google'a uyarı! Bir gün süre verildi

Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor)'dan 'a yaptırım uyarısı geldi. Roskomnadzor’dan yapılan yazılı açıklamada, Google’ın arama sonuçlarında, yasa dışı içerikleri engellemediği gerekçesiyle şirkete ve gibi bağlı hizmetlerine yaptırım uygulanabileceği uyarısında bulunuldu.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), yasa dışı içerikleri engellemediği gerekçesiyle merkezi ABD'de bulunan teknoloji şirketi Google'a yaptırım uygulanabileceğini bildirdi.

YÜZDE 20 İLA 30'UNUN KALDIRILMADI

Roskomnadzor'dan yapılan yazılı açıklamada, Google'ın arama sonuçlarında, Rusya'da yasa dışı olan içeriklere bağlantıların yüzde 20 ila 30'unun kaldırılmadığı kaydedildi.

ŞİRKETE BİR GÜN SÜRE VERİLDİ

Söz konusu içeriklerin kaldırılmaması sebebiyle şirkete ve YouTube gibi bağlı hizmetlerine yaptırım uygulanabileceği uyarısı yapılan açıklamada, "Google, Rusya'daki yasa dışı içeriklerin en çok yayıldığı platform. Söz konusu içeriklerin kaldırılması için şirkete bir gün süre verildi, aksi halde hızını yavaşlatma gibi önlemlere başvurulacak." denildi.

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Roskomnadzor, 10 Mart'ta aldığı kararla, intihar, müstehcen ve uyuşturucuya özendiren içeriklerin kaldırılmaması gerekçesiyle Twitter'ın hızını mobil cihazlarda yüzde 50 düzeyinde yavaşlatmıştı.

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Rusya'dan Google'a uyarı! Bir gün süre verildi
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