Muhalif gazeteciye havada operasyona AB ve ABD’den tepki

Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Avrupalı havayolu şirketi Ryanair'e ait uçağın Belarus'un başkenti Minsk'te bomba ihbarı nedeniyle acil iniş yapması ve uçakta bulunan Belaruslu muhalif bir gazeteci Raman Pratasevich'in gözaltına alınmasına tepkiler büyüyor. Avrupa Birliği'nden (AB), Belarus'un "bu eyleminin sonuçları" olacağı açıklaması yapıldı. "Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nü (ICAO) ülkeler arasındaki özgür geçiş hakkına karşı açık bir ihlal ve havacılık için bir tehdit olan bu olayı derhal soruşturmaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanan ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör Bob Menendez de, Belarus üzerinden tüm uçuşların durdurulması çağrısında bulundu. Belarus ise uluslararası kurallara uygun hareket edildiğini belirterek gereken verileri göstermeye hazır olduklarını dile getirdi.Birçok ülkenin tepki gösterdiği olayla ilgili NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise olay için "ciddi ve tehlikeli" yorumunu yaptı. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ise "Bir sivil yolcu uçağını kaçırmak benzeri görülmemiş bir devlet terörüdür, cezasız kalmamalıdır" dedi. Önceki gün Atina'dan Vilnius'e seyahat eden 123 yolcunun bulunduğu Ryanair'e ait uçak Minsk Havaalanı'na acil iniş yapmış, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun talimatıyla uçağa eşlik etmek üzere bir Mig-29 savaş uçağı kaldırılmıştı.