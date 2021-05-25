Polonya Türk SİHA'larını konuşuyor! 'Türkiye ile ortak hedeflerimiz var'

Türkiye'nin ilk milli ve özgün Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2, ilk defa bir NATO ve AB ülkesine ihraç edilecek. Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan Bayraktar TB2 SİHA'lar, Ukrayna, Katar ve Azerbaycan'dan sonra Polonya semalarında uçacak. Dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, dün Bayraktar TB2 satışıyla ilgili düzenlenen imza töreninin ardından kameraların karşısına geçti ve önemli açıklamalarda bulundu. İmzalanan anlaşma Polonya basınında geniş yer buldu.