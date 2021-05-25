Teleferik faciasında ölü sayısı 14’e çıktı

İtalya'nın kuzeyinde Stresa- Mottarone teleferik hattındaki kabinin seyir halindeyken düşmesi neticesinde ölenlerin sayısı 14'e yükseldi. Yapılan açıklamada, kazanın ardından ağır yaralı olarak ambulans helikopterle Torino kentindeki hastaneye kaldırılan 9 yaşındaki çocuğun da kurtarılamadığı belirtildi. Böylece kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 14'e çıktı. Olay anında kabinde 15 kişinin bulunduğu, ağır yaralı 5 yaşındaki diğer çocuğun ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kazaya yönelik soruşturma başlatıldı. AA