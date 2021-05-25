‘Üç araştırmacı salgın öncesi hasta olmuştu’

AmerikanWall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD istihbaratının bir raporuna dayandırdığı özel haberi, salgının ilk kaynağının Vuhan'daki laboratuvar olabileceğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Haberde, Kasım 2019'da Vuhan Laboratuvarı'nda çalışan 3 araştırmacının virüs belirtileriyle hastaneye başvurduğu öne sürüldü.Genel Direktör Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs ile mücadelede dünyada en az 115 bin sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini tahmin ettiklerini açıkladı. Ghebreyesus, dünyanın koronavirüs salgınında hâlâ çok tehlikeli bir durumda bulunduğunu belirtti.Hindistan Tıp Derneği (IMA): İkinci dalgada 420 doktor öldü. Ülkedeki toplam can kaybı 300 bini aştı.Hükümet, aşılama çalışması kapsamında, kişilerin telefon verilerinin hareket modellerinin analiz edilmesinde kullanıldığını kabul etti.Bu yıl yapılacak olan hac ibadeti için yerli ve yabancı hacıları da içeren sadece 60 bin kişilik kontenjan açıldığını bildirdi. Hacı adaylarından Kovid-19 aşısı yaptırdıklarını kanıtlayan resmi aşı belgeleri de talep edilecek.Kısıtlamalarının çoğu 1 Haziran itibarıyla kaldırılacak.