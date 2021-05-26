Biden-Putin sorusu kızdırdı: Beyaz Saray Sözcüsü gazeteciyi böyle azarladı

Gündeme ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantıya katılan bir gazeteci, Beyaz Saray Sözcüsü Psaki'ye, Biden-Putin görüşmesine ilişkin, "Biden'ın Putin ile görüşmesi, Putin için bir ödüllendirme değil mi?" sorusunu yöneltti.

"DİPLOMASİ BÖYLE YÜRÜR"

Psaki, eski ABD Başkanı Donald Trump dönemine işaret ederek, "Geçtiğimiz yıllarda unutmuş olabilirsiniz ama diplomasi bu şekilde yürür. İnsanlarla sadece hemfikir olduğumuzda görüşmüyoruz. Rus liderle olduğu gibi, bir dizi anlaşmazlığımızın olduğunda liderlerle görüşmek gerçekten önemlidir. Rusya Devlet Başkanı ile görüşmeyi bir ödül vermek olarak görmüyoruz, görüşmeyi Amerika'nın çıkarlarını savunmanın hayati bir parçası olarak görüyoruz" dedi.