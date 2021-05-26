PKK/ YPG’den Suriye’nin kuzeyine enerji darbesi

Pınarı Harekâtı'yla PKK/YPG terör örgütünden arındırılan Suriye'nin kuzeyindeki Resulayn ve Tel Abyad kentlerine 40 gündür elektrik verilmiyor. Temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayan insanlar zor günler geçiriyor. Elektrik ve sularının kesildiği gerekçesiyle de zaman zaman Suriye rejimi ve terör örgütünü protesto gösterileri düzenliyor. Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan şehirlerin enerji ihtiyaçları Fırat Nehri üzerinde bulunan Fırat, Teşrin ve Baas barajlarından sağlanıyor. Bu barajlardan üretilen elektrik terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolünde bulunuyor. Barajlardan sağlanan ve halka ait olması gereken elektriğin dağıtımını elinde tutan örgüt, söz konusu enerji kaynağını kirli siyasi çıkarları için kullanıyor. Mehmetçik ise bölgede tüm gücüyle çalışıyor. Teröristlerin işgali altında bulunan Haseke ve Tel Temir bölgelerinin su ihtiyacını karşılayan, Resulayn doğu kırsalındaki Allouk su tesisinin güvenliği Mehmetçik tarafından sağlanıyor. Tesis onarıldı. Haseke ve Tel Temir bölgelerine su veriliyor. "Türkiye Haseke'nin suyunu kesiyor" yalanı boşa çıkarıldı.