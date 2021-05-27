AstraZeneca aşısında ölümler durdurulamıyordu… Alman bilim insanları müjdeyi verdi!

İngiltere'de Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı, neden olduğu ölümler nedeniyle uzun süredir dünya gündeminden düşmüyor. Aşı neden olduğu kan pıhtısı oluşumu nedeniyle birçok ülke tarafından yasaklanan AstraZeneca aşısı, geçtiğimiz gün yeni bir ölüm vakasıyla endişe yaratmış, AstraZeneca'nın kullanımı bir kez daha tartışmaya açılmıştı.