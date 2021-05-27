Fanatik Yahudiler yine Mescid-i Aksa'yı bastı

İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya girişleri sürüyor.
İSRAİL KORUMASINDA BASKIN
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, 120 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi. Açıklamada, İsrail polisi korumasındaki grubun, Harem-i Şerif'in avlularında dolaştıktan sonra kutsal mabetten ayrıldığını kaydedildi.
Yahudilerin öğleden sonra da Mescid-i Aksa'ya girişlerini sürdürmeleri bekleniyor.
Fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'e düzenlediği bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor. Fanatik Yahudiler yaklaşık 3 hafta aradan sonra pazar günü Harem-i Şerif'e girmişti İsrail polisinin eşlik ettiği 253 fanatik Yahudi, yaklaşık 3 hafta aradan sonra ilk defa 23 Mayıs Pazar günü Mescid-i Aksa'ya girmişti.
İsrail polisi, tansiyonun yükseldiği 4 Mayıs'tan itibaren Filistinlilerin direnişinden dolayı Aksa'ya giremeyen fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'e girmesine izin vermişti.