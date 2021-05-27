Fanatik Yahudiler yine Mescid-i Aksa'yı bastı

Yahudilerin öğleden sonra da Mescid-i Aksa'ya girişlerini sürdürmeleri bekleniyor.

Fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'e düzenlediği bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor. Fanatik Yahudiler yaklaşık 3 hafta aradan sonra pazar günü Harem-i Şerif'e girmişti İsrail polisinin eşlik ettiği 253 fanatik Yahudi, yaklaşık 3 hafta aradan sonra ilk defa 23 Mayıs Pazar günü Mescid-i Aksa'ya girmişti.