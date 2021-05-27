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Giriş Tarihi: 27.5.2021 13:33

Fanatik Yahudiler yine Mescid-i Aksa'yı bastı

AA
Fanatik Yahudiler yine Mescid-i Aksa'yı bastı

kuvvetlerinin işgal altındaki ’te Filistin halkına yönelik ihlalleri devam ediyor. 4 Mayıs’tan bu yana Mescid-i Aksa’ya girmek isteyen fanatik Yahudilere kol kanat gererek Filistinlilere saldıran İsrail güçleri, yeni bir gerilime daha imza attı. İsrail polisi, Mescid-i Aksa’ya giren Yahudi gruba öncülük etti.

İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya girişleri sürüyor.

İSRAİL KORUMASINDA BASKIN

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, 120 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi. Açıklamada, İsrail polisi korumasındaki grubun, Harem-i Şerif'in avlularında dolaştıktan sonra kutsal mabetten ayrıldığını kaydedildi.

Yahudilerin öğleden sonra da Mescid-i Aksa'ya girişlerini sürdürmeleri bekleniyor.

Fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'e düzenlediği bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor. Fanatik Yahudiler yaklaşık 3 hafta aradan sonra pazar günü Harem-i Şerif'e girmişti İsrail polisinin eşlik ettiği 253 fanatik Yahudi, yaklaşık 3 hafta aradan sonra ilk defa 23 Mayıs Pazar günü Mescid-i Aksa'ya girmişti.

İsrail polisi, tansiyonun yükseldiği 4 Mayıs'tan itibaren Filistinlilerin direnişinden dolayı Aksa'ya giremeyen fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'e girmesine izin vermişti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı ise İsrail polisinin korumasında fanatik Yahudilerin yeniden Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas ve Filistin direnişi ile varılan ateşkesi güçlendirme çabalarının hafife alınması olarak değerlendirmişti.

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Fanatik Yahudiler yine Mescid-i Aksa'yı bastı
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