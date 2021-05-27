Japonya'da şok gelişme! Devlet kurumları hedef oldu!

Fujitsu ise, kuruluşların iç ve dış taraflar arasındaki bilgi paylaşımları için kullanılan sisteme yetkisiz giriş sebebiyle kurumsal müşterilerinin verilerinin tehlikeye atıldığını kabul etti.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre Fujitsu, sistemden etkilenen kuruluşlarla iş birliği halinde, saldırıları incelemek üzere ilgili yazılım hizmetini askıya aldı.

Hükümete bağlı Vaka Hazırlık ve Siber Güvenlik Stratejileri Ulusal Merkezi (NISC) söz konusu bilgisayarların ürün isimleri ile denetleme takvimlerinin, harici taraflara sızdırıldığını duyurdu.