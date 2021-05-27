Suriye rejimi İdlib'te sivilleri bombalıyor

Suriye'de, rejim ve destekçilerinin İdlib'teki sivillere karşı zulmü bitmek bilmiyor. Son saldırılarda rejimin ve rejimi destekleyen unsurların İdlib'te sivilleri uçak bombalarıyla hedef aldı. Rejim güçlerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinin güneybatı kesiminde Hatay'ın Yayladağ ilçesi yakınlarındaki Kast-el Burç, Boğaz ve Budama bölgelerine uçak bombalarıyla hava saldırısı düzenlediği öğrenildi. Sözde 3 askerinin öldüğünü ve 4 askerinin yaralandığını iddia ederek saldırılarına zemin hazırlamaya çalıştığı değerlendirilen rejimin, kendisini destekleyenlerden güç alarak bölgenin güvenli olmadığı imajını oluşturmaya çalıştığı öğrenildi.

TERÖR TEHDİDİ İDDİASIYLA HAVA SALDIRISINI SÜRDÜRÜYOR



Mart başından bu yana, rejimin hava saldırılarında İdlib bölgesine atılan uçak bombası sayısı 48'i aşarken, saldırıların nisan ve mayıs aylarında artışta olduğu öğrenildi. Rejim ise, arkasındaki desteğe güvenerek, "terör tehdidinin arttığı" iddialarıyla hava saldırılarını sürdüreceği söylemlerinden geri adım atmadı.

SURİYE REJİMİ "İNKAR" POLİTİKASIYLA SALDIRLARINI ARTIRACAK



Geçtiğimiz günlerde de, uluslararası insani yardım faaliyetlerinin rejim ve destekçileri tarafından İdlib bölgesine geçişinin engellendiği ve göçmen kamplarının, rejimin hava saldırılarıyla vurulduğu haberleri basına yansımıştı. Göçmen kamplarına yapılan hava saldırılarının artan sayıda can kaybı ve insani yardımın yok edilmesine neden olması, uluslararası toplumun bu duruma somut bir tepki göstermemesi ve "kimyasal silah saldırısının muhalif gruplarca yapılarak suçun Suriye rejimine atılacağı" propagandasının son dönemde çok yoğun bir şekilde dile getirilmesi, güvenlik kaynakları tarafından rejim ve destekçilerinin "inkar" politikasına devam ederek saldırıları artıracağının bir göstergesi olarak yorumlanıyor.