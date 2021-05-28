İsviçre’de kimyasal saldırı

İsviçre'nın terör örgütü olarak tanımadığı PKK'nın yandaşları, ülkedeki Türk toplumunun önde gelen kuruluş ve iş insanlarına yönelik saldırılarını son aylarda yoğunlaştırdı. Terör örgütü yandaşları son olarak 24 Mayıs'ta İsviçre Türk toplumunun tanınmış simalarından DTİK Avrupa Bölge Komitesi üyesi Suat Şahin'in Olten ilçesindeki fabrikasına kimyasal saldırı gerçekleştirdi. 9 çalışanın kimyasal kokulardan rahatsızlık geçirdiğini belirten Şahin, polisin tutanak tutup işyerinden ayrıldığını söyledi.