Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a net mesaj! Sevilla Haritası'ndan vazgeçmeli

"AB TARAFINDA SİYASİ İRADE GÖRÜYORUZ"

Türkiye-AB ilişkilerinde de güven odaklı olumlu bir gündem geliştirmeye istekli olduklarının altını çizen Çavuşoğlu, "Evet, böyle bir gündem için zemin var. Üyelik dayanışmasını ve veto hakkını kötüye kullanma eğiliminde olan bazı üye ülkeler dışında, AB tarafında siyasi irade görüyoruz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, bu ivmenin kaybedilmemesi gerektiğini belirterek, "Olumlu gündem, karşılıklı mutabakata varılan somut ve anlamlı adımlara dayanmalıdır." dedi.

Bu konuda daha bütünsel bir jeopolitik bakış açısı benimsenmesi gerektiğine işaret eden Çavuşoğlu, "Genel olarak, Türkiye'nin AB'ye katılımı, AB'nin Avrupa ve ötesi için yapabileceği en önemli jeopolitik yatırımdır." şekline konuştu.