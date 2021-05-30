Kanserli tümörü yok edecek teknoloji

İsviçre'nin Zürih Üniversitesi'nde görevli bilim insanlarının geliştirdiği yeni bir tedavi yönteminin hem kanserle mücadelede hem de Kovid-19'a karşı önemli bir adım olması bekleniyor. Uzmanlar direkt olarak vücuttaki kanserli tümörü hedef alarak yok edecek bir teknoloji geliştirdi. Böylece kanserle mücadelede uygulanan radyoterapi ve kemoterapi gibi yöntemlere gerek kalmayacağı ve dolayısıyla tedavi sürecinde ortaya çıkan birçok yan etkinin de ortadan kalkmasının beklendiği duyuruldu. Çalışmayı yürüten ekipte yer alan Sheena Smith, "Truva atı yöntemi ile kanserli hücrenin kendi içerisindeki genlerle yine kendi içerisinde yok olmasını sağlayabileceğiz" dedi. Araştırmanın fareler üzerinde göğüs kanseri denemelerinde başarılı sonuçlar verdiği kaydedildi. Araştırmayı yürüten ekibe göre söz konusu yeni tedavi yöntemi Kovid-19 ile mücadelede de kullanılabilecek. DIŞ HABERLER