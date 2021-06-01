Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri DSÖ'den koronavirüs varyantları için flaş karar! İsimleri değişti
Giriş Tarihi: 1.6.2021 14:59

'den koronavirüs varyantları için flaş karar! İsimleri değişti

AA
DSÖ'den koronavirüs varyantları için flaş karar! İsimleri değişti

, kronavirüs varyantları ile ilgili dikkat çeken bir karar aldı. koronavirüs teknik heyeti lideri Maria Van Kerkhove, koronavirüs varyantlarına yeni isimler verileceğini duyurdu.

Kerkhove, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, koronavirüs varyantlarının, artık Yunan alfabesindeki harflerle adlandırılacağını, bu uygulamayla virüsün kamuoyunda ve basında daha kolay ele alınmasını amaçladıklarını söyledi.

Koronavirüs varyantları halihazırda bilimsel isimlerinden ziyade ortaya çıktıkları ülkelerin adıyla anılıyor. Örneğin, B.1.1.7, "İngiltere varyantı"; B.1.351, "Güney Afrika varyantı" olarak adlandırılıyor.

ÜLKELER İLE ANILMASININ ÖNÜNE GEÇİLECEK

Yeni isim uygulamasıyla varyantların ilk kez ortaya çıktığı ülkelerle anılmasının da önüne geçilmesi hedefleniyor.

DSÖ tarafından varyantlar için belirlenen yeni isimler şöyle sıralanıyor:

"'İngiltere varyantı' olarak bilinen B.1.1.7, Alfa, 'Güney Afrika varyantı' olarak bilinen B.1.351, Beta, 'Brezilya varyantı' olarak bilinen P.1, Gama, 'Hindistan varyantı' olarak bilinen B.1.617.2, Delta."

ARKADAŞINA GÖNDER
DSÖ'den koronavirüs varyantları için flaş karar! İsimleri değişti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA