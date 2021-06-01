DSÖ'den koronavirüs varyantları için flaş karar! İsimleri değişti

Kerkhove, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, koronavirüs varyantlarının, artık Yunan alfabesindeki harflerle adlandırılacağını, bu uygulamayla virüsün kamuoyunda ve basında daha kolay ele alınmasını amaçladıklarını söyledi.
Koronavirüs varyantları halihazırda bilimsel isimlerinden ziyade ortaya çıktıkları ülkelerin adıyla anılıyor. Örneğin, B.1.1.7, "İngiltere varyantı"; B.1.351, "Güney Afrika varyantı" olarak adlandırılıyor.
ÜLKELER İLE ANILMASININ ÖNÜNE GEÇİLECEK
Yeni isim uygulamasıyla varyantların ilk kez ortaya çıktığı ülkelerle anılmasının da önüne geçilmesi hedefleniyor.