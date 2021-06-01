DSÖ'den koronavirüs varyantları için flaş karar! İsimleri değişti

DSÖ tarafından varyantlar için belirlenen yeni isimler şöyle sıralanıyor:

"'İngiltere varyantı' olarak bilinen B.1.1.7, Alfa, 'Güney Afrika varyantı' olarak bilinen B.1.351, Beta, 'Brezilya varyantı' olarak bilinen P.1, Gama, 'Hindistan varyantı' olarak bilinen B.1.617.2, Delta."