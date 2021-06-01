NATO, Afganistan'da varlığını sürdürecek

NATO Genel Sekreter Jens Stoltenberg başkanlığında ve video konferans yöntemi ile gerçekleşen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sona erdi. Aralarında ABD, Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa, Yunanistan ve Türkiye'nin de bulunduğu NATO üyesi 30 ülkenin Dışişleri Bakanları'nın katıldığı toplantı sonrası basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, toplantı sırasında bakanlar arasında masaya yatırılan konulara ve alınan kararlara değindi. NATO Dışişleri Bakanları'nın, 14 Haziran tarihinde yapılacak NATO Zirvesi'ne hazırlık için bir araya geldiğini ve Afganistan, Belarus, Rusya ve Çin dahil olmak üzere bir dizi konuyu ele aldıklarını belirten Stoltenberg, "14 Haziran'da yapılacak NATO Zirvesi'ne hazırlanmak için NATO Dışişleri Bakanları toplantısını yeni bitirdik. Bakanlar, Afganistan, Belarus, Rusya ve Çin dahil olmak üzere bir dizi konuyu ve genel olarak, NATO'nun artan küresel rekabet çağına uyum sağlama ihtiyacını ele aldı" ifadelerini kullandı.Güvenlik açısından bir dizi zorlukla karşı karşıya olduklarını ve bu zorlukların üstesinden birlikte gelinmesi mesajını veren Stoltenberg, bu konuya ilişkin bakanların NATO 2030 gündemini ele alarak, transatlantik bağı güçlendirmek adına tarihi bir fırsat olduğu konusunda hemfikir olduklarına dikkat çekti. Stoltenberg, "Güvenliğimiz için birlikte üstesinden gelmemiz gereken bir dizi zorlukla karşı karşıyayız. Çünkü hiçbir ülke ve kıta bunlarla tek başına baş edemez. Bu arka plana karşı bakanlar, NATO'yu geleceğe uyarlamaya nasıl devam edileceğine ilişkin NATO 2030 gündemini ele aldılar. Zirve'de hepimiz, transatlantik bağı güçlendirmek için tarihi bir fırsatımız olduğu konusunda ve İttifakımızı daha öngörülemez ve daha çekişmeli bir dünyaya hazırlamada hemfikiriz. Bu, değerlendirmemiz gereken bir fırsat" dedi.Ayrıca toplantıda bakanların, savunma ve güvenliği etkileyen tüm konularda NATO'yu güçlendirmenin yollarını ele aldıklarını bildiren Stoltenberg, NATO'nun tüm tehditlere karşı toplu savunmasını güçlendirmemek gerektiği konusunda hemfikir olduklarını kaydetti. Açıklamasında Stoltenberg, "Bugün NATO Bakanları, NATO 2030 hakkında çok güzel bir tartışma yaptılar. Savunmamızı ve güvenliğimizi etkileyen tüm konularda transatlantik koordinasyon için eşsiz ve vazgeçilmez bir forum olarak İttifakımızın rolünü güçlendirmenin yollarını ele aldık. Ayrıca, tüm tehditlere karşı NATO'nun toplu savunmasını güçlendirmemiz gerektiği konusunda hemfikiriz. Müttefiklerin 2014 yılında verdiği savunma yatırımı taahhüdünü yeniden teyit ediyor ve duruşumuzu güçlendirmek için aldığımız tüm kararları tam olarak uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.Bakanların, kritik altyapıyı korumak için daha entegre ve koordineli bir yaklaşım ile toplumları saldırılara ve baskılara karşı savunmak adına hırs seviyesini yükseltme ihtiyacını ele aldıklarını aktaran Stoltenberg, "Bakanlar aynı zamanda dayanıklılık söz konusu olduğunda hırs seviyemizi yükseltme ihtiyacına da değindiler" ifadelerini kaydetti.Aynı zamanda Stoltenberg, bakanların teknolojik üstünlüklerini geliştirme ve müttefikler arasındaki teknolojik boşlukları önlemenin yollarını masaya yatırdıklarını da kaydetti. Stoltenberg, "Katılmaya karar veren uluslardan ekstra finansman ile desteklenen, müttefikler arasında teknoloji konusunda daha fazla işbirliğini teşvik edecek yeni bir merkez olan bir savunma inovasyonu hızlandırıcısı kurmayı düşünerek, teknolojik üstünlüğümüzü keskinleştirmenin ve müttefikler arasındaki teknolojik boşlukları önlemenin somut yollarını da tartıştık" dediNATO 2030'un, uluslararası düzeni korumadaki rollerini güçlendireceğinin altını çizen Stoltenberg, Belarus'un uluslararası sivil havacılık standartlarını ve ifade özgürlüğünün temel hakkı ihlal etmesini kınadıklarını belirtti. Konuşmasında NATO müttefiklerinin ve Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırımlarını memnuniyetle karşıladığını kaydeden Stoltenberg, "NATO 2030'un, Rusya ve Çin gibi otoriter rejimlerin meydan okuduğu kurallara dayalı uluslararası düzeni korumadaki rolümüzü de güçlendirecek. Belarus'un uluslararası sivil havacılık standartlarını ve ifade özgürlüğünün temel hakkını ciddi şekilde ihlal etmesini şiddetle kınadık. NATO müttefiklerinin ve AB'nin yaptırımlarını memnuniyetle karşılıyorum. Bu, benzer düşünen ülkelerin bir arada durmasının önemini gösteriyor" ifadelerini kullandı.Konuşmasında, bakanların mevcut ortaklıkları güçlendirmenin ve yeni ortaklıklar kurmanın önemine de değindiklerini ifade eden Stoltenberg, "Bakanlar ayrıca, Asya-Pasifik, Afrika ve Latin Amerika dahil olmak üzere mevcut ortaklıklarımızı güçlendirmenin ve yeni ortaklıklar kurmanın önemine de değindiler" ifadelerini kullandı.Ayrıca destek talep eden ülkelerin kapasitelerini geliştirme çabalarını hızlandırma konusunun da masaya yatırıldığını bildiren Stoltenberg, "Tartıştığımız bir diğer önemli alan da, desteğimizi talep eden ülkelerin kapasitelerini, istikrarsızlığı gidermek ve reform çabalarını desteklemek adına geliştirme ve eğitme çabalarını hızlandırmaktır" dedi.Bakanların toplantı sırasında iklim değişikliğinin güvenlik üzerinde etkilerini ele aldığını belirten Genel Sekreter Stoltenberg, "İklim değişikliğinin güvenlik üzerindeki etkisini de ele aldık. İklim değişikliğiyle mücadele konusunda NATO lider kuruluş olmasa da, güvenliğimizle ilgili yönleri yönetme sorumluluğumuz var. Aslında NATO, iklim değişikliğinin güvenlikle ilgili sonuçlarını anlama, hafifletme ve bunlara uyum sağlama konusunda altın standardı belirlemelidir" diye konuştu.Stoltenberg, 11 Eylül'e kadar tamamlaması beklenen NATO askerlerinin Afganistan'dan geri çekmesinin ardından NATO'nun, Afganistan güvenlik güçlerine mali destek sağlamaya devam edeceğini kaydetti. Stoltenberg, "Afganistan'daki askeri görevimizi sonlandırıyoruz, fakat Afganlara destek vermeye devam edeceğiz ve bunu farklı şekillerde yapacağız. Afgan güvenlik kurumlarına tavsiye ve kapasite geliştirme sağlamak için Kabil'deki sivil varlığımızı sürdüreceğiz. Finansman sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Ayrıca toplantı sırasında Stoltenberg, birkaç NATO müttefikinin de mali destek sağlamaya devam etme taahhütlerini yinelediğini belirterek, şu anda tartışılan diğer önlemlerin, Afgan güvenlik görevlileri için ülke dışında eğitimi içerebileceğini de kaydetti.