ABD resmen kaldırdı! Meksika’dan gelen göçmenler için flaş karar

ABD'de eski Başkan Donald Trump döneminde uygulamaya konulan ve düzensiz göçmenlerin Meksika'ya sınır dışı edilmesine neden olan düzenlemenin resmen kaldırıldığı duyuruldu.

ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas tarafından yayınlanan yazılı bildiriye göre, 2019 Ocak'tan bu yana yürürlükte olan ve insani koruma talep eden düzensiz göçmenlerin Meksika'ya sınır dışı edilmesine neden olan "Göçmen Koruma Protokolleri" programının sona erdirildiği açıklandı. Bakan Mayorkas, düzenlemeyi olduğu gibi bırakmanın veya üzerinde değişiklik yapmanın Joe Biden yönetiminin vizyonu ve değerleri ile tutarlı olmayacağını kaydetti.

"CİDDİ BİR HATA"

Bildiride, sığınma başvuruları reddedilerek Meksika'ya sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayılarının fazlalığı ve düzensiz göçmenlerin karşı karşıya kaldıkları barınma, geçim ve güvenlik sorunlarına da dikkat çekildi.