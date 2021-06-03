ABD’den katliam itirafı! Sivil ölümlerinin sayısı şoke etti

ABD ordusu, 2020'de savaş bölgelerinde icra edilen operasyonlarda 23 sivilin öldürüldüğünü kabul etti.

ABD Savunma Bakanlığının, Kongre'nin 2018'den bu yana yıllık hazırlamasını talep ettiği ve bir bölümü kamuya açıklanmayan raporunda, ABD askerlerinin yurt dışındaki operasyonlarında geçen yıl 23 sivilin öldüğü, 10 sivilin yaralandığı açıklandı.

ÖLÜMLERİN NEREDE GERÇEKLEŞTİĞİ AÇIKLANMADI

Raporda, sivil kayıplarında 20 ölümle Afganistan'ın başı çektiğine, diğer ikisinin Irak ve Somali olduğuna işaret edilirken 23'üncü can kaybının ise nerede yaşandığı açıklanmadı.

Sivil can kayıpları için ABD Savunma Bakanlığına 3 milyon dolarlık tazminat bütçesi ayrıldığı vurgulanan raporda, daha önce bu miktarda bir tazminatın ödenmediğine dikkat çekildi.