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Giriş Tarihi: 3.6.2021 14:30

’den katliam itirafı! Sivil ölümlerinin sayısı şoke etti

AA
ABD’den katliam itirafı! Sivil ölümlerinin sayısı şoke etti

Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni bir rapor, ülke ordusunun yurt dışında gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin ses getiren itirafları da beraberinde getirdi. 2020 yılına dair detayların yer aldığı raporda, en az 23 sivilin ABD kuvvetleri tarafından öldürüldüğü belirtildi.

ABD ordusu, 2020'de savaş bölgelerinde icra edilen operasyonlarda 23 sivilin öldürüldüğünü kabul etti.

ABD Savunma Bakanlığının, Kongre'nin 2018'den bu yana yıllık hazırlamasını talep ettiği ve bir bölümü kamuya açıklanmayan raporunda, ABD askerlerinin yurt dışındaki operasyonlarında geçen yıl 23 sivilin öldüğü, 10 sivilin yaralandığı açıklandı.

ÖLÜMLERİN NEREDE GERÇEKLEŞTİĞİ AÇIKLANMADI

Raporda, sivil kayıplarında 20 ölümle Afganistan'ın başı çektiğine, diğer ikisinin Irak ve Somali olduğuna işaret edilirken 23'üncü can kaybının ise nerede yaşandığı açıklanmadı.

Sivil can kayıpları için ABD Savunma Bakanlığına 3 milyon dolarlık tazminat bütçesi ayrıldığı vurgulanan raporda, daha önce bu miktarda bir tazminatın ödenmediğine dikkat çekildi.

RAKAM ÇOK DAHA YÜKSEK

Savaş bölgelerindeki sivil kayıpları takip eden İngiltere merkezli Airwars Platformu'nun internet sitesinde yer alan açıklamada ise ABD operasyonlarında yaşanan sivil ölümlerinin Pentagon raporundaki sayının yaklaşık 5 katı olduğu öne sürüldü.

Açıklamada, sadece ABD hava saldırılarında 102 sivilin öldürüldüğü iddia edildi.

Öte yandan, Airwars Platformu'nun açıklamasında, Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) verilerine göre, yalnızca Afganistan'daki ABD hava operasyonlarında 89 sivil öldüğü ve 31 kişinin de yaralandığına işaret edildi.

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ABD’den katliam itirafı! Sivil ölümlerinin sayısı şoke etti
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