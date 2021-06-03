Bilim insanları o bölgeleri işaret etti: Yeni salgınlar çıkabilir

İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ DİKKATLE DEĞERLENDİRİLMELİ

California Berkeley Üniversitesi Çevre Bilimi Bölümü araştırmacısı Prof. Paolo D'Odorico, arazi kullanımı ile ilgili değişikliklerin hem çevreye hem de hayvanlardan bulaşabilecek hastalıklar açısından insan sağlığına etkilerinin dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Yoğun canlı hayvan üretiminin özellikle endişe verici olduğunun altını çizen bilim insanları, salgın hastalıklara karşı savunmasız olan, genetik olarak benzer ve genellikle bağışıklığı baskılanmış büyük hayvan popülasyonlarının bir arada bulunmasının büyük riskler doğurduğunu kaydetti.